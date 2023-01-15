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Bursa’da kontrolden çıkan otomobil metro raylarına girdi

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#Kaza#Tren#Otomobil
Bursa’da kontrolden çıkan otomobil metro raylarına girdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 08:30

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak metro güzergahına girdi. Metrelerce sürüklenen otomobilde sürücünün şans eseri burnu bile kanamadı.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında Merkez Osmangazi İlçesi Sırameşeler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Ş. idaresindeki 16 FC 800 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kaldırıma çarpan otomobil bariyerli aşarak metro güzergahına girdi. Metrelerce rayların ortasında sürüklenen otomobili gören çevredekiler şaşkınlık yaşarken, durum 112 ekiplerine bildirirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen trafik polisleri güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ise otomobil sürücüsünü kontrol amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti.

Kaza sonrası, trafik kontrollü şekilde sağlanırken, metro seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı. Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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#Kaza#Tren#Otomobil

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