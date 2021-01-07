MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da kombi hırsızı 3 kişi gözaltına alındı
GeriGündem Bursa'da kombi hırsızı 3 kişi gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
BURSA (İHA)
Haber Giriş: 07.01.2021 - 16:55 | Son Güncelleme:

Bursa'da kombi hırsızı 3 kişi gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da kombi hırsızı 3 kişi gözaltına alındı
Abone Olgoogle-news

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde son bir hafta içerisinde yaşanan kombi hırsızlıkları ile ilgili soruşturma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin Özgür C., Murat G. ve Rıfat T. olduğunu tespit etti. Orhangazi ilçesi Yeni Sölöz Mahallesi'nde oldukları belirlenen şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle