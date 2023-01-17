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Bursa'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti

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#Bursa#Yıldırım#Kolonya
Bursada kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 09:29

Bursa'da kolonya içen bir kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikri Barış (55) evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kolonya içti. Bir süre geçtikten sonra Barış, rahatsızlanarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Evine gelen sağlık ekipleri Fikri Barış’a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Barış, 2 gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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#Bursa#Yıldırım#Kolonya

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