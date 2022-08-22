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Bursa'da kız kardeşinin nişanlısı ve eski erkek arkadaşının kavgasında yaşamını yitirdi

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#Bursa#Şiddet#Polis
Bursada kız kardeşinin nişanlısı ve eski erkek arkadaşının kavgasında yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 11:29

BURSA'da kız kardeşinin nişanlısı S.T. ile eski erkek arkadaşı Adem O. arasında çıkan kavgaya karışan Yasin Sakarya (21), başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Sakarya, 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Adem O. ile kavgaya karışan 2 kardeşi tutuklandı.

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Olay, geçen hafta salı günü Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. H.S. isimli genç kız, bir süre önce S.T. ile nişanlandı. H.S., nişanlısıyla gezerken eski erkek arkadaşı Adem O. ve kardeşleri ile karşılaştı. Adem O. ile S.T. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Durumu öğrenen H.S.'nin kardeşi Yasin Sakarya da olay yerine gelerek kavgaya karıştı. Kavgada başına demir çubukla vurulan Yasin Sakarya ağır yaralandı. Kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Yasin Sakarya, 3 gün sonra cuma günü yaşamını yitirdi.

Yasin Sakarya, Bağlarbaşı Mahallesi Merkez Hacı Veli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kavga sonrası gözaltına alınan Adem O. ile kardeşleri Mustafa O. ve Muhammet O., çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece 'adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Bursa#Şiddet#Polis

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