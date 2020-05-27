Bursa’da kısıtlamanın bitimine dakikalar kala ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi. Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 45 ayrı kontrol noktasında denetim yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala ekipler, Acemler Kavşağı, Heykel Caddesi, Darmstad Caddesi gibi şehrin işlek noktalarında kontrollerini arttırdı.

SİGORTASIZ ARAÇLA KISITLAMAYI İHLAL ETTİ

Polis ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde 01 BUA 80 plakalı aracı durdurdu. Ekipler, sürücü Lokman E. ve yanında bulunan Naim T.nin izin belgesi ve otomobilin de sigortasının olmadığını tespit etti. İhlalde bulunan iki kişiye Umum Hıfzıssıhha Kanununun 282nci maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150şer TL idari para cezası yazdı. Otomobil ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi.

GECELERİ SOKAĞA ÇIKMAKTAN KEYİF ALIYORUM

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine yarım saat kala ekipler, İnönü Caddesi üzerinde Rıfat Ü. idaresindeki 16 SDJ 36 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü Rıfat Ü. ile birlikte otomobilde bulunan Hüseyin E., Ferdi E. ve Cemil G.nin izin belgeleri olmadığı tespit edildi. Kimlik kontrolü yapıldığı sırada cezanın eve gönderileceğini öğrenen Rıfat Ü. "Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar dedi. Cemil G. ise "Geceleri sokağa çıkmaktan keyif alıyorum diye konuştu. 4 arkadaşa, kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150şer lira ceza kesildi.