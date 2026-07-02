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Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtıp 100 milyon liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Dolandırıcı#Tatlı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 09:38

Bursa merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yaşlı bir çifti 2,5 ay boyunca baskı altında tutarak yaklaşık 100 milyon lira dolandıran ve son buluşmada mağdurlara tatlı ikram eden şebeke üyesi 14 şüpheli yakalandı. Teknik ve fiziki takibin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre şüpheliler, yurt dışından temin ettikleri açık hatlarla yaşlı çifti arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Çifte, adlarına çok sayıda telefon hattı ve banka hesabı açıldığını, bu hesapların terör örgütleri tarafından kullanıldığını söyleyen dolandırıcılar, "Sizinle iş birliği yapacağız. Evinizde arama yapıp ziynet eşyalarınızda parmak izi incelemesi yapacağız" yalanıyla mağdurları korkutup yönlendirdi.

Bursada kendilerini polis olarak tanıtıp 100 milyon liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

Şüpheliler bu yöntemle yaklaşık 4 milyon 250 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını teslim aldı. Bununla da yetinmeyen çete, mağdurların kredi kartlarını kullanarak paravan şirketler üzerinden yaklaşık 7 milyon 600 bin liralık harcama yaptı. Yaşlı çiftin üzerlerine kayıtlı 7 gayrimenkul ise gerçek değerinin çok altında sattırıldı.

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Bursada kendilerini polis olarak tanıtıp 100 milyon liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

Dolandırıcılar, suçun ortaya çıkmasını engellemek için mağdurların telefonundaki mesajlaşmaları ve tüm dijital delilleri sildirmek amacıyla eve eleman gönderdi. Yaklaşık 2,5 ay boyunca devam eden dolandırıcılık sürecinin sonunda ise çete üyeleri, "Operasyon tamamlandı, gözünüz aydın" diyerek yaşlı çifte tatlı ikram edip evden ayrıldı. Çiftin toplam zararının yaklaşık 100 milyon lira olduğu belirlendi.

Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada ilk aramaların yurt dışından yapıldığı tespit edildi. Yaklaşık 6 ay süren teknik takip kapsamında 40 farklı güvenlik kamerasına ait 70 saatlik görüntü incelendi ve şüphelilerin kimlikleri tek tek belirlendi.

Bursa, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Rize, Artvin, Aydın, Konya ve Sarp Sınır Kapısı’nda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 araca da el konuldu.

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Bursada kendilerini polis olarak tanıtıp 100 milyon liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 kişi savcılıkça serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen 3 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

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#Bursa#Dolandırıcı#Tatlı

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