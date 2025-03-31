×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da kediyi kıskanan köpek, mama kabını alıp kaçtı... O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Köpek#Kedi
Bursada kediyi kıskanan köpek, mama kabını alıp kaçtı... O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 10:04

Bursa'nın İznik ilçesinde bir köpeğin kediyi kıskanıp dolu mama kabını alarak karşı kaldırıma geçtiği anlar kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Bursa'nın İznik ilçesinde petshop işletmecisi Burak Oruç, sabah dükkanın önünde sokak hayvanları için koyduğu kabı göremeyince güvenlik kamerasını izledi.

Görüntülerde her sabah dükkanını açarken beslediği kedi ve köpeklerin bir birine saldırmadan tartıştığını, bir köpeğin ise kediyi kıskanıp, dolu mama kabını alarak karşıya geçtiğini gördü. İşletme sahibi kapının önüne yeni bir mama kabı koydu.

Bursada kediyi kıskanan köpek, mama kabını alıp kaçtı... O anlar kamerada

İşletmeci Burak Oruç, "Yıllardır sokak hayvanlarını besliyoruz. Ancak böyle bir durumu görmek oldukça ilginçti. Köpeğin, kedinin mamasını alıp taşımasını izlerken çok şaşırdım" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Köpek#Kedi

BAKMADAN GEÇME!