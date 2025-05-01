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Bursa'da kaza yapan TIR'ın dorsesinde yüklü içki kutuları yola saçıldı

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#Bursa#MUSTAFAKEMALPAŞA#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 12:43

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda TIR devrildi. Kazada yaralanan olmazken, TIR’ın dorsesinde yüklü olan içki kutuları yola saçıldı.

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Kaza, saat 07.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa yönüne giden H.B. yönetimindeki içki kutusu yüklü TIR, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada, dorsesinde içki kutuları yola saçıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafiği kontrollü olarak sağlarken, sürücü H.B. kazadan yara almadan kurtuldu.

Bursada kaza yapan TIRın dorsesinde yüklü içki kutuları yola saçıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bursa#MUSTAFAKEMALPAŞA#Kaza

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