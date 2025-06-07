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Bursa'da kayıp 14 yaşındaki Burak Koçak'ı arama çalışmaları sürüyor

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#Bursa#Kayıp Çocuk#Burak Koçak
Bursada kayıp 14 yaşındaki Burak Koçakı arama çalışmaları sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 12:00

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, arife günü okula gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Burak Koçak’ı arama çalışmaları 2’nci günde de sürüyor. 94 kişilik ekiple yapılan arama çalışmalarında dron ve eğitimli köpekler de kullanılıyor.

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Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan ve ilçe merkezindeki Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu’nda taşımalı sistemle eğitim gören 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran’da sabah saatlerinde okula gitmek için evden ayrıldı.

Koçak’ın mahalle meydanından kalkan servise binmediğini ve okula gitmediğini öğrenen aile, akşam saatine kadar eve dönmeyince çevrede arama yaptı. Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu’nun bahçesindeki barakada, Koçak'a ait okul çantasını bulan aile, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Dün 50 kişiden oluşan profesyonel ekiple yapılan çalışmalarda Koçak’a ulaşılamadı.

DRON VE KÖPEKLERLE ARANIYOR

Arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Burak Koçak, ormanda ve dağlık alanda, AFAD, JAK, Jandarma Asayiş, MAG-AME, UMKE, İNDAK, ANDA, KUMDAK ve MAGDER’den oluşan toplam 94 personel, 4 dron, 4 arama köpeği ve 16 araçla aranıyor.

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Öte yandan Burak Koçak'ın babası Bekir Koçak'ın hayatını kaybettiği, ailenin tek çocuğu olduğu ve annesi Hanife Koçak’la yaşadığı öğrenildi. 

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#Bursa#Kayıp Çocuk#Burak Koçak

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