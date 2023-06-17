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Bursa'da kayınpeder dehşeti! Damadının boğazını kesti

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#Bursa#Osmangazi#Adli Tıp Kurumu
Bursada kayınpeder dehşeti Damadının boğazını kesti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 04:26

Bursa’da aralarında husumeti bulunan kayınpeder sokak ortasında tartıştığı damadının boğazını kesti.

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Olay Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında husumeti bulunan kayınpederi H.C. ile karşılaşan Ali Gürbüz sokak üzerinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kayınpeder H.C. damadı Ali Gürbüz’ün boğazını kesti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Ali Gürbüz'ün cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kayınpeder H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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#Bursa#Osmangazi#Adli Tıp Kurumu

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