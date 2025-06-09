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Bursa'da kaybolan Burak Koçak'ı arama çalışmaları 4'üncü devam ediyor

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#BURSA#Kayıp#Burak Koçak
Bursada kaybolan Burak Koçakı arama çalışmaları 4üncü devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 14:54

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Burak Koçak'ı (13) arama çalışmaları 4'üncü gününde 133 kişilik ekip ile devam ediyor.

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İlçeye bağlı Altıntaş Mahallesi'nde perşembe gününden beri ulaşılamayan Burak Koçak'ı (13) arama çalışmaları sürüyor.

Koçak'ı arama çalışmaları, AFAD, JAK, jandarma, deniz polisi dalgıç ekibi, AKUT, BAKUT, HAYRAT, İBAG, MAG AME, BUSKİ, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri, Yıldırım Belediyesi AKE, NAK, UMKE, ANDA, İHH, KUMDAK ve Akıncılar'dan oluşan 133 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

Bot, 4 dron, 4 arama köpeği ve 29 araçla Altıntaş Mahallesi çevresindeki bölgeyi tarayan ekipler, Burak Koçak'a ait ize ulaşmaya çalışıyor.

Perşembe günü ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Burak Koçak için arama çalışmaları başlatılmıştı.

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#BURSA#Kayıp#Burak Koçak

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