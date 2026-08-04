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Bursa'da kavgaya oyuncak kılıçla gelmişler: Kaçarken çöpe atınca polis alarma geçti

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#Bursa#Kavga#Kılıç
Bursada kavgaya oyuncak kılıçla gelmişler: Kaçarken çöpe atınca polis alarma geçti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 09:38

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hafif yaralandığı kavganın ardından şüphelilerin kaçarken çöpe attığı kılıç polisi alarma geçirdi. Yapılan incelemede oyuncak olduğu anlaşılan kılıç çevredekileri şaşırttı.

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Olay, Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan kişilerin evine gelen grup ile evdekiler arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Bursada kavgaya oyuncak kılıçla gelmişler: Kaçarken çöpe atınca polis alarma geçti

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin güzergâhında çöpe atılmış bir kılıç buldu. İlk bakışta gerçek sanılan kılıcın yapılan inceleme sonucu oyuncak olduğu belirlendi. Bu durum çevredeki vatandaşları hem şaşırttı hem de tebessüm ettirdi.

Bursada kavgaya oyuncak kılıçla gelmişler: Kaçarken çöpe atınca polis alarma geçti

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Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Bursa#Kavga#Kılıç

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