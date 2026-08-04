Bursa'da kavgaya oyuncak kılıçla gelmişler: Kaçarken çöpe atınca polis alarma geçti

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Olay, Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan kişilerin evine gelen grup ile evdekiler arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin güzergâhında çöpe atılmış bir kılıç buldu. İlk bakışta gerçek sanılan kılıcın yapılan inceleme sonucu oyuncak olduğu belirlendi. Bu durum çevredeki vatandaşları hem şaşırttı hem de tebessüm ettirdi.

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Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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