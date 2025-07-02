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Bursa'da kasiyere yumruklu saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

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#Bursa#Market#Kasiyer
Bursada kasiyere yumruklu saldırı: Şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 11:22

Bursa’da markette kasiyer olarak çalışan Kübra K. (29), tartıştığı müşteri Vedat K.’nin (28) yumruklu saldırısına uğradı. Kübra K.’nin burnunda çatlak oluşurken, bir başka müşterinin de kendisine yumrukla karşılık verdiği Vedat K. kaçtı. Şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, saldırı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, önceki gün öğle saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir zincir market şubesinde meydana geldi. Marketten su alan Vedat K., iddiaya göre kasada sıra beklediği için sinirlenerek, kasiyer Kübra K.’ye, “Su almak için bu kadar beklenir mi” diyerek tepki gösterdi. Parayı kasanın önüne atan Vedat K., kasiyerle tartışmaya devam ederken, Kübra K. de para üstünü aynı şekilde atarak müşteriye verdi. Taraflar arasındaki tartışma devam ederken, para üstünü alıp yere atan Vedat K. kasiyere saldırdı. Diğer müşteriler ve çalışanların araya girmesiyle dışarıya çıkarılan Vedat K., tekrar markete girmek istediği sırada, kapıda kendisini engellemeye çalışan Kübra K.’ye yumruk attı. Bir başka müşterinin de yumruk atarak karşılık verdiği Vedat K., kaçtı. Hastaneye kaldırılan ve burnunda çatlak oluştuğu tespit edilen Kübra K.’ye, 7 gün iş göremez raporu verildi.

YAKALANDI

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Bu arada olay güvenlik kamerasına yansırken, kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen Vedat K., yaşadığı Karacabey ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bursa#Market#Kasiyer

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