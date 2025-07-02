Bursa'da kasiyere yumruklu saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

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Olay, önceki gün öğle saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir zincir market şubesinde meydana geldi. Marketten su alan Vedat K., iddiaya göre kasada sıra beklediği için sinirlenerek, kasiyer Kübra K.’ye, “Su almak için bu kadar beklenir mi” diyerek tepki gösterdi. Parayı kasanın önüne atan Vedat K., kasiyerle tartışmaya devam ederken, Kübra K. de para üstünü aynı şekilde atarak müşteriye verdi. Taraflar arasındaki tartışma devam ederken, para üstünü alıp yere atan Vedat K. kasiyere saldırdı. Diğer müşteriler ve çalışanların araya girmesiyle dışarıya çıkarılan Vedat K., tekrar markete girmek istediği sırada, kapıda kendisini engellemeye çalışan Kübra K.’ye yumruk attı. Bir başka müşterinin de yumruk atarak karşılık verdiği Vedat K., kaçtı. Hastaneye kaldırılan ve burnunda çatlak oluştuğu tespit edilen Kübra K.’ye, 7 gün iş göremez raporu verildi.

YAKALANDI

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Bu arada olay güvenlik kamerasına yansırken, kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen Vedat K., yaşadığı Karacabey ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.