Bursa'da Karacabey Belediye Meclisi’ndeki İYİ Partili 4 üye partiden istifa etti

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31 Mart 2024’te gerçekleştirilen yerel seçimlerde İYİ Parti'den aday olarak Karacabey Belediye Başkanı seçilen Fatih Karabatı’nın partisinden istifa edip, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklamasının ardından, İYİ Partili 4 belediye meclis üyesi de ortak bir açıklama yaparak, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Karacabey Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyeleri Hilmi Kuru, Süleyman Yörür, İlyas Aksoy ve Ahmet Karakuş, yaptıkları ortak açıklamada, “2024 yılı yerel seçim sürecinde Belediye Başkanımız Sayın Fatih Karabatı ile birlikte çıktığımız bu zorlu yolda, kendisinin göstermiş olduğu birebir, kapı kapı ziyaretleri ve bizlerin de kişisel özverisi, fedakarlığı ve yoğun mesaisi neticesinde başarıya ulaştık. Bu seçim sürecinde kullandığımız ‘Geliyor geliyor, Fatih Başkan geliyor’ sloganı, aslında halkımızın da bu değişime ne kadar hazır olduğunun bir göstergesi olmuştur. Bu süreçte partiden ziyade Sayın Fatih Karabatı'nın şahsi özverisi, vizyonu ve liderlik yetkinliği etrafında birleşerek, Karacabey için hizmet üretmeye odaklandık.

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Amacımız; Karacabey'imizi daha yaşanılabilir, halkın ihtiyaçlarına duyarlı, çözüm odaklı ve kalıcı projelerle donatılmış bir şehir haline getirmekti. Ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Gelinen noktada, Başkanımız Sayın Fatih Karabatı'nın Karacabey'in menfaatlerini gözeterek almış olduğu son kararın, ilçemizin "marka şehir" olma yolculuğunda önemli bir adım ve ivme kazandırıcı bir hamle olduğuna inancımız tamdır. Ancak ne yazık ki, mensubu olduğumuz İYİ Parti'den seçim süreci öncesinde ve sonrasında ne il yönetiminden ne de Genel Merkez'den beklediğimiz desteği görememiş bulunmaktayız. Bu sebeple, Karacabey'imizin geleceğini düşünerek, İYİ Parti'deki aktif üyeliğimizi sonlandırma kararı almış bulunuyoruz. Bu karar tamamen Karacabey'imizin iyiliği, kalkınması ve daha çağdaş bir geleceğe taşınması adına alınmıştır. Bu süreçte bizlere güvenerek destek veren tüm Karacabeyli hemşehrilerimize teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de Karacabey'imiz için çağdaş ve dinamik kararlar üretmeye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

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İstifaların ardından Karacabey Belediye Meclisi’nde 7 olan İYİ Partili üye sayısı 3’e düşerken, İYİ Parti’nin mecliste grubu kalmadı.