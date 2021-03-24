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Gündem
Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 24.03.2021 - 14:31 | Son Güncelleme:

Bursa'da kar kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü

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Bursa'da kar kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, kar yağışı etkili oldu. Mart ayında yağan kar, bahçe ve araçları kısa sürede beyaza bürüdü.

Bursada kar kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü
Bursa’nın yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Orhangazi ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte park, bahçe ve araçlar beyaza büründü. Mart ayının son haftasında yağan karı görenler, şaşkınlık yaşadı. Şehir merkezinde ise karla karışık yağmur etkisini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Bursa’nın yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışının 2 gün sürmesi bekleniyor.

 

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