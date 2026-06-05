Bursa'da kanlı pusu! Marketten dönen kız kardeşi ve eniştesine kurşun yağdırdı

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Olay, gece yarısı Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Hidayet Demirkıran ve eşi Yağmur Demirkıran market alışverişinden döndükleri sırada, pusu kuran Niyazi K.’nın silahlı saldırısına uğradı. Peş peşe ateşlenen kurşunlar karı-kocanın başına isabet etti. Çift kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde karı-kocanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakaladı.

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"ENİŞTEMİN EŞİMLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Katil zanlısı Niyazi K.'nın ilk ifadesinde, eşi ile eniştesi arasında ilişki olduğundan şüphelendiğini ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Sokak ortasında işlenen çifte cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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