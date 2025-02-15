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Bursa'da kan donduran olay! 650 lira için en yakın arkadaşını vurup, aracıyla uçurumdan aşağı attı

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#Bursa#Mudanya#Cinayet
Bursada kan donduran olay 650 lira için en yakın arkadaşını vurup, aracıyla uçurumdan aşağı attı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 17:01

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Derviş Ö., 650 lira borçlu olduğu arkadaşı Mehmet Ayaz'ı (22) alacak verecek nedeniyle arabada başından vurup aracıyla birlikte uçurumdan aşağı attı. Olay yerinden kaçan katil zanlısı Nilüfer ilçesinde yakalandı.

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Olay, dün gece 01.00 sıralarında Bursa’nın Mudanya ilçesi Yıldıztepe mevkiinde meydana geldi. Arkadaşı Derviş Ö., ile aynı araçta giden 22 yaşındaki Mehmet Ayaz, 650 lira borcunu isteyince, ikili arasında tartışma çıktı. Artan tansiyon sonrası Derviş Ö., yanında taşıdığı tabanca ile Ayaz’a ateş açtı. Başına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybeden Ayaz’ı geldiği aracıyla birlikte uçurumdan aşağı atan saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olayı fark eden çevredekiler, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Ayaz’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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2 SAATTE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan zanlıyı bulmak için devreye Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri girdi. Şüphelinin kimliği tespit eden ekipler, geniş kapsamlı yaptıkları çalışma sonrası olayın üzerinden 2 saat gibi kısa bir sürede şüpheliyi Nilüfer ilçesinde yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Derviş Ö.’nın işlemleri devam ediyor.

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#Bursa#Mudanya#Cinayet

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