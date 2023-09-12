×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da kan donduran cinayet! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü... Akılalmaz savunma

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Cinayet#Polis
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 17:09

Bursa'da yolda yürürken bıçakla saldırıya uğrayan Nazım Kahraman (38) kıraathaneye sığındı. Arbedede bıçak darbesi kalbine gelen 3 çocuk babası Kahraman hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İ.D.’nin ifadesinde, "Olay öncesi bir taksici ile tartışıyordum. Bu sırada tanımadığım bu kişi gelip bizi ayırmaya çalıştı. Ben de bizi ayırmasına sinirlendim. Yolda kendisiyle tekrar karşılaşınca kavga ettik” dediği belirtildi.

Haberin Devamı

Olay dün saat 19.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Millet Caddesi’nde meydana geldi. Nazım Kahraman ile yolda yürürken yanına gelen İ.D. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.D., belinden çıkardığı bıçakla Kahraman'ı göğsünden yaraladı. Yaralı halde 2'nci Vatan Caddesi’ndeki bir kıraathaneye sığınan Nazım Kahraman, kendini takip eden şüpheliye, sandalye fırlattıktan sonra yere yığıldı. Kıraathanede bulunanların tepkisi üzerine şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nazım Kahraman, gelen ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kahraman, yapılan tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

PARKTA YAKALANDI

Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kimliğini belirledikleri İ.D.'yi Yıldırım ilçesindeki bir parkta yakaladı. Suçunu itiraf eden İ.D.'nin ifadesinde, "Olaydan önce bir taksiciyle tartışıyordum. Bu sırada maktul geldi ve bizi ayırmaya çalıştı. Ben de bizi ayırmasına sinirlendim. Yolda karşılaşınca tartışmaya başladık. Kendimi savunmak için belimden çıkardığım bıçağı rastgele savurunca ona isabet etti" dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Bursada kan donduran cinayet Kavgayı ayırdığı için öldürüldü... Akılalmaz savunma

İ.D.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bursada kan donduran cinayet Kavgayı ayırdığı için öldürüldü... Akılalmaz savunma

ERZİNCAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Bursa'da, İ.D. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen Nazım Kahraman'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir fabrikada kaynak işçisi olduğu öğrenilen, evli ve 3 çocuk babası Kahraman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Erzincan'ın Kemah ilçesine gönderilecek.

Bursada kan donduran cinayet Kavgayı ayırdığı için öldürüldü... Akılalmaz savunma

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Cinayet#Polis

BAKMADAN GEÇME!