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Bursa'da kan donduran cinayet! 18 yaşındaki Mehmet’in katili arkadaşı çıktı... 'Ruhani şeyler gördüğüm için bıçaklayıp, yaktım'

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#Bursa#İznik#Cinayet
Bursada kan donduran cinayet 18 yaşındaki Mehmet’in katili arkadaşı çıktı... Ruhani şeyler gördüğüm için bıçaklayıp, yaktım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 12:08

Bursa’nın İznik ilçesinde ormanda bıçaklanmış ve bir kısmı yanmış halde cesedi bulunan 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık’ın, gözaltına alınan arkadaşı Ö.Ö. (20), suçunu itiraf etti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ö.Ö.’nün ifadesinde, “Ruhani şeyler gördüğüm için onu bıçaklayıp, yaktım” dediği öğrenildi.

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Bursa'da İznik’in kırsal Tacir Mahallesi'nde oturan 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık, dün sabah saatlerinde yakınlarına “Boyalıca Mahallesi'nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum” diyerek evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Karabıyık'a telefonla da ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ailenin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık'ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Mehmet Karabıyık'ın, kırsal Aydınlar Mahallesi’nde ormanda kısmen yanmış halde cansız bedenini buldu. İncelemede, Karabıyık'ın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandıktan sonra yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. Karabıyık’ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Bursada kan donduran cinayet 18 yaşındaki Mehmet’in katili arkadaşı çıktı... Ruhani şeyler gördüğüm için bıçaklayıp, yaktım
Mehmet Karabıyık

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Karabıyık'ın cep telefonu görüşmelerini incelemeye alıp, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler, Karabıyık'ın arkadaşı olan ve psikolojik problemleri bulunduğu iddia edilen Ö.Ö.'yü gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf edip, cinayette kullandığı bıçağı teslim eden şüphelinin, “Ruhani şeyler gördüm. O yüzden Mehmet'i önce çeşitli yerlerinden bıçakladım, ardından da yaktım” dediği öğrenildi.

Bursada kan donduran cinayet 18 yaşındaki Mehmet’in katili arkadaşı çıktı... Ruhani şeyler gördüğüm için bıçaklayıp, yaktım

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#Bursa#İznik#Cinayet

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