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Bursa'da kamyonun çarptığı 2 ev yıkıldı: 1 can kaybı, 2 yaralı

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#Bursa#Mustafakemalpaşa#Kamyon
Bursada kamyonun çarptığı 2 ev yıkıldı: 1 can kaybı, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 11:07

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, iki eve çarparak yan yattı. Çarpmanın etkisiyle evlerden biri tamamen yıkıldı, diğerinin ise bir bölümü çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Olay, saat 08.30 sıralarında, Lalaşahin Mahallesi Musa Uzel Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; caddede seyir halinde olan 16 EJS 01 plakalı kamyon, sürücüsü Ender Z.’nin kontrolünü kaybetmesi sonucu 2 eve çarparak yan yattı. Çarpmanın etkisiyle evlerden biri tamamen yıkıldı, diğerinin ise bir bölümü çöktü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonda sıkışan yaralı sürücü, itfaiyecilerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursada kamyonun çarptığı 2 ev yıkıldı: 1 can kaybı, 2 yaralı

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

2 evin enkazında yapılan aramalarda Ercan Bozan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Bozan’ın yaralı kurtarılan kardeşi Ali Barış Bozan’ın durumunun iyi ve şokta olduğu belirtildi. Diğer kardeşleri Aycan Bozan’ın da olay sırasında işte olduğu bildirildi.

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Kardeşlerin anne ile babalarının ilçe dışında yaşadığı kaydedildi.

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#Bursa#Mustafakemalpaşa#Kamyon

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