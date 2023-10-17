×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da kamyonetiyle kediyi ezip yoluna devam etti! 'Gördüğü halde hayvanın üzerine çıkıyor'

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Osmangazi#Kedi
Bursada kamyonetiyle kediyi ezip yoluna devam etti Gördüğü halde hayvanın üzerine çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 10:26

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ters yöne giren kamyonet sürücüsü, bir sokak kedisini ezip yoluna devam etti. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan kedi öldü. Esnaf Ramazan Dönmez, "Adam hem ters yönden geliyor hem de geldiği gibi hayvanı ezip, gidiyor. Hayvanın arka bacaklarını ezmiş. Hayvan sürüne sürüne dükkana geldi. İnsan durup, bakar. Kamera görüntülerine baktım. Gördüğü halde hayvanın üzerine çıkıyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

Olay, 13 Ekim'de Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, 16 KN 770 plakalı kamyoneti ile ters yönden Küçüktahıl Sokak'a girdi. Sokağın sonuna gelen sürücü, dönmek için manevra yaparken sokak kedisinin üzerinden geçti.

Kamyonetin altından kurtulan kedi, esnaf Ramazan Dönmez'in dükkanına girdi. İlk müdahaleyi yapan Dönmez, acı içindeki kediyi daha sonra Nilüfer Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim etti.

Bursada kamyonetiyle kediyi ezip yoluna devam etti Gördüğü halde hayvanın üzerine çıkıyor

Vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edilen kedi öldü. Kamyonetin kedinin üzerinden geçip, sürücüsünün yola devam ettiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursada kamyonetiyle kediyi ezip yoluna devam etti Gördüğü halde hayvanın üzerine çıkıyor

Haberin Devamı

'GÖRDÜĞÜ HALDE HAYVANIN ÜZERİNE ÇIKIYOR'

Ramazan Dönmez, bütün sokak kedilerine sahip çıktığını belirterek, "Bu yol üzerinde sadece tek gidiş var. Geliş yok ama gelen arabalar yoğun olduğu için, her hafta 2-3 tane kediyi eziyor. Bu kedilere yazık değil mi? Yola hız kesici set koydurmak istiyoruz. Adam hem ters yönden geliyor hem de geldiği gibi hayvanı ezip, gidiyor. Hayvanın arka bacaklarını ezmiş. Hayvan sürüne sürüne dükkana geldi. O anı görmedim. Komşu dükkandaki arkadaşlar gelip, haber verdi. Kedi de hemen dükkanıma geldi. 5-10 dakika sonra veterinere gönderdim. İnsan durup, bakar. Kamera görüntülerine baktım. Gördüğü halde hayvanın üzerine çıkıyor. Burası, hareketli bir bölge. Bugün kediye çarpan, yarın insana, çocuğa çarpar. Yola hız kesici tümsek istiyoruz" dedi.

Bursada kamyonetiyle kediyi ezip yoluna devam etti Gördüğü halde hayvanın üzerine çıkıyor

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Osmangazi#Kedi

BAKMADAN GEÇME!