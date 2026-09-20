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Bursa’da kamyonetin çarptığı araç otomobilin üstüne devrildi

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#Bursa Trafik Kazası#Ankara Yolu Caddesi Kaza#Kamyonet Devrildi
Bursa’da kamyonetin çarptığı araç otomobilin üstüne devrildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 09:42

Bursa’da Ankara Yolu Caddesi’nde meydana gelen kazada, kamyonetin çarptığı hafif ticari araç otomobilin üzerine devrildi. Yaralanan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza, dün saat 07.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Mimar Sinan Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi.

Bursa’da kamyonetin çarptığı araç otomobilin üstüne devrildi

Kent merkezinden Kestel istikametine sol şeritte hareket halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, önünde aniden duran otomobile çarpmamak için fren yaptı. Arkadan gelen kamyonetin sürücüsü de manevra yapıp sağ şeride geçmek istedi.

Bursa’da kamyonetin çarptığı araç otomobilin üstüne devrildi

Bu sırada kamyonet, hafif ticari araca çarptı. Savrulan hafif ticari araç, önündeki otomobilin üstüne devrildi. Sürücü ve yolcunun vatandaşlarca kurtarıldığı kaza, araç içi kamerasına yansıdı.

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Bursa’da kamyonetin çarptığı araç otomobilin üstüne devrildi

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü ile yolcunun durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Bursa Trafik Kazası#Ankara Yolu Caddesi Kaza#Kamyonet Devrildi

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