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Bursa'da kamyon üst geçide takıldı, karşı şeride geçip şarampole uçtu

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#Bursa#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 12:19

Bursa'nın İnegöl ilçesinde damperinin açık kalması sonucu üst geçide çarpıp şarampole uçan kamyon kazası, saniye saniye kameraya yansıdı.

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Kaza, Bursa-Ankara yolu Kulaca kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden gelip Bursa istikametine seyir halinde olan Mehmet K. (45) yönetimindeki 16 NIH 11 plakalı kamyonun damperi açık unutulunca, kamyonun kasası köprülü kavşağa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kasa köprülü kavşağa asılı kalıp kamyondan koparken, kontrolden çıkan kamyon ise bariyerleri aşarak karşı şeride geçip şarampole uçtu.

Kaza sonucu sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve itfaiye arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Sürücü, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamyonun açık kalan damperinin çarptığı üst geçitte sıkıştığı ve kamyonun bariyerleri aşıp karşı yönden şarampole uçtuğu, karşı yönden gelen araçların zorlukla durduğu anlar yer aldı.

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Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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#Bursa#Trafik#Kaza

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