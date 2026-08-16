Bursa'da kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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Kaza, saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Çevre Yolu'nda meydana geldi. C.A. yönetimindeki 34 MGE 511 plakalı kamyon, aynı yönde seyreden bir derginin imtiyaz sahibi Abdullah Sert idaresindeki 34 AS 1240 plakalı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücünün eşi Zehra Sert, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Abdullah Sert, eşi Zehra Sert ve kızları Fatma Sert, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Zehra Sert, doktorların tüm müdahalesine rağmen kartıralamadı. Tedavisi süren Abdullah Sert ve kızı Fatma Sert'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Zehra Sert'in cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip Küçükçamlıca Çilehane Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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Öte yandan, kamyon şoförünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.