Bursa'da kahvehane çıkışı silahlı saldırı: 2 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 00:52

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kahvehaneden çıkan 2 kişi, araçlarına binmek üzereyken seyir halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Kahvehaneden çıkan Zekeriya Ç. ile İbrahim Ç., araçlarına binmek üzere oldukları sırada, seyir halindeki bir araçtan tabancayla üzerlerine ateş açıldı. Vücutlarının isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Zekeriya Ç. ve İbrahim Ç., yere yığılırken, saldırganlar ise araçla bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralanın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

