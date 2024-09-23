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Bursa'da kahreden olay! Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti

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#Bursa#Karacabey#Çocuk Ölümü
Bursada kahreden olay Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 16:27

Bursa’nın Karacabey ilçesinde sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Faruk Melle, hayatını kaybetti.

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Olay, Bursa'nın Karacabey ilçesi Hotanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Adana’dan Karacabey’e mevsimlik işçi olarak gelen Suriye uyruklu İ.M. ve H.H. çiftinin bebekleri Faruk Melle, kaldıkları evin önünde kardeşleri ile oyun oynarken yaklaşık 50 santimetre derinliğindeki sulama kanalına düştü.

Diğer çocuklarının haber verdiği anne İ.M. oğlunu sulama kanalından çıkardı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Bursa#Karacabey#Çocuk Ölümü

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