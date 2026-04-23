×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da kahreden olay! Nefes borusuna süt kaçan 2 günlük bebek hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#İnegöl#Bebek Ölümü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 15:18

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Muhammed (25) ve Hema Habbab (23) çiftinin 2 günlük bebekleri Emira, nefes borusuna süt kaçması nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Mesudiye Mahallesi Şadırvan Sokak'ta bir evde yaşayan yabancı uyruklu Muhammed (25) ve Hema Habbab (23) çiftinin 2 günlük bebekleri Emira, emzirildikten sonra beşiğine yatırıldı.

Bebeğinin yanında uyuyan anne, bir süre sonra Emira'nın hareketsiz olduğunu fark etti.

Evdekilerin ihbar üzerine 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan ve nefes borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

BAKMADAN GEÇME!