Bursa’da kahreden olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

Olay, saat 22.30 sıralarında Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi. Nazmi Aybey (55) ile kızı Kübra Aybey’den (28) bir süredir haber alamayan yakınları eve gitti. Eve giren yakınları Kübra Aybey’i ise yatakta hareketsiz halde, baba Nazmi Aybey’i ise çatı katında asılı halde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Nazmi ve Kübra Aybey’in cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.