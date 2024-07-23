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Bursa'da kağıt ve elyaf fabrikalarında yangın

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#Bursa#Yıldırım#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 10:13

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kağıt ve elyaf fabrikalarında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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Yangın saat 09.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’ndeki kağıt ve elyaf üretimi yapılan 2 ayrı fabrikada çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursada kağıt ve elyaf fabrikalarında yangın

YANGIN GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEN ÇIKMIŞ

Bursa'nın, Yıldırım ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekiplerinin alevlere köpükle de müdahale ettiği yangının, geri dönüşüm tesisinde çıkıp, yakındaki kağıt-elfay fabrikası ile strafor ve tekstil dokuma fabrikalarına sıçradığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığı, yangını gece görüşlü termal kameralı drondan alınan olay yerin görüntüsü ile de takip etti.

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Bursada kağıt ve elyaf fabrikalarında yangın

Bu arada, yangının çıktığı Vakıf Mahallesi'ne gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmaları yerinde takip etti.

Bursada kağıt ve elyaf fabrikalarında yangın

Bursada kağıt ve elyaf fabrikalarında yangın

Dumanlar kentin bir çok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bursada kağıt ve elyaf fabrikalarında yangın

Bursada kağıt ve elyaf fabrikalarında yangın

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#Bursa#Yıldırım#Yangın

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