Bursa'da kağıt ve elyaf fabrikalarında yangın

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Yangın saat 09.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’ndeki kağıt ve elyaf üretimi yapılan 2 ayrı fabrikada çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



YANGIN GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEN ÇIKMIŞ

Bursa'nın, Yıldırım ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekiplerinin alevlere köpükle de müdahale ettiği yangının, geri dönüşüm tesisinde çıkıp, yakındaki kağıt-elfay fabrikası ile strafor ve tekstil dokuma fabrikalarına sıçradığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığı, yangını gece görüşlü termal kameralı drondan alınan olay yerin görüntüsü ile de takip etti.

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Bu arada, yangının çıktığı Vakıf Mahallesi'ne gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmaları yerinde takip etti.

Dumanlar kentin bir çok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

