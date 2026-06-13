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Bursa'da kafede silahlı saldırı: Bacağından vurup kaçtı

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#Bursa#Kafe#Silahlı Saldırı
Bursada kafede silahlı saldırı: Bacağından vurup kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 08:19

Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki bir kafede başlayan tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüştüğü olayda Nurullah B., bacağından yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 04.00 sıralarında 75'inci Yıl Mahallesi Fincan Sokak'taki bir kafede meydana geldi. Nurullah B. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kafede başlayan tartışma, tarafların dışarı çıkmasıyla kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Şüphelinin yanındaki tabancayla açtığı ateş sonucu Nurullah B. bacağından yaralandı. Olayın ardından şüpheli kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Nurullah B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor. 

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#Bursa#Kafe#Silahlı Saldırı

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