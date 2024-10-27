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Bursa'da kadın cinayeti: Ayrılma aşamasındaki eşini öldürdü

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#Kadın Cinayeti#Bursa#Yasemin Çetin
Bursada kadın cinayeti: Ayrılma aşamasındaki eşini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 14:52

Bursa'da ayrılma aşamasındaki diş doktoru eşini silahla vurarak öldüren diş teknisyeni koca, polis tarafından yakalandı.

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Olay, merkez Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diş teknikeri A.Ç. ayrılma aşamasında olduğu öne sürülen eşi diş doktoru Yasemin Çetin'in evinin önüne gitti. Çift burada tartışmaya başlarken A.Ç. yanında bulundurduğu tabanca ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Yasemin Çetin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Çetin'i yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çetin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan A.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Kadın Cinayeti#Bursa#Yasemin Çetin

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