Bursa'da kaçakçılık operasyonu: Organizatörler gözaltında!

Güncelleme Tarihi:

Bursada kaçakçılık operasyonu: Organizatörler gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 10:15

Bursa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 kaçak göçmen yakalandı, organizatörler gözaltına alındı.

Bursa'da polis ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 8 yabancı uyruklu şahsı taşıyan araçları Kuzey Marmara Otoyolu ile Bursa-İzmir Otobanı kuzey gişelerinde durdurarak yakaladı. Yakalanan şahısların kimliksiz olanlar, vize ihlali yapanlar ve başka illerde kaydı bulunanlar olduğu belirlendi.

İSTANBUL'DAN İZMİR'E 200 DOLAR'A ANLAŞMA

Operasyonda muhafaza altına alınan 8 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları, göçmenlerin kişi başı 10 bin lira ve 200 dolar karşılığında organizatörlerle anlaşarak İstanbul'dan İzmir'e taşındıklarını ortaya çıkardı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kaçak göçmenlerin, İzmir üzerinden deniz yoluyla Yunanistan ve ardından Avrupa ülkelerine geçmeyi planladıkları tespit edildi.
Göçmenleri taşıdığı belirlenen sürücüler gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. Emniyet birimlerinin bölgedeki denetim ve operasyonlarının artarak süreceği öğrenildi.

#Göçmen Kaçakçılığı#Gözaltı#Organizatör

