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Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 13:41,Son Güncelleme:/

Bursa'da kaçak üretilen 20 ton dezenfektan ele geçirildi

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Bursa'da kaçak üretilen 20 ton dezenfektan ele geçirildi
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BURSA’da, kaçak dezenfektan üreten imalathaneye düzenlenen baskında, piyasa değeri 1 milyon lira olan satışa 20 ton dezenfektan ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kestel ilçesinde bulunan bir imalathaneye yapılan baskında, satışa hazır halde paketlenmiş 20 ton dezenfektan ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak dezenfektanlara el konuldu. İmalathanede yakalanan şüpheliler İ.A., C.E., Y.T., M.A. ve S.T. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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