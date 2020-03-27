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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2020 - 09:54,Son Güncelleme:/

Bursa'da kaçak üretilen 10 bin maske ele geçirildi

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Bursa'da kaçak üretilen 10 bin maske ele geçirildi
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BURSA'da jandarma ekiplerince, kaçak tıbbi maske üretimi yapan iş yerine düzenlenen baskında piyasaya sürülmeye hazır 10 bin maske ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde kaçak maske atölyesi kurulduğu yönünde ihbar aldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, sabah saatlerinde iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, satışa hazır halde paketlenmiş 10 bin adet tıbbi maske, maske imalatında kullanılan stoklanmış bir ton hammadde ve maske üretim malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler, İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ruhsatsız olarak maske üretimi yapıldığı tespit edilen iş yeri mühürlenirken, maske üretimi yapan Ş.A ve T.U. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da kaçak maske operasyonu! 10 bin adet ele geçirildi
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