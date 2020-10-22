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BURSA (İHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 11:15 | Son Güncelleme:

Bursa'da kaçak sigara imalathanesine baskın

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Bursa'da kaçak sigara imalathanesine baskın
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Bursa Emniyeti'nin yaptığı kaçak sigara imalathanesi baskınında binlerce sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçak sigara imalathanesine baskın düzenlendi. Yapılan baskın sonucu, N.K. isimli iş yeri sahibi gözaltına alınırken, 24 bin 420 adet içi doldurulmuş makaron, 38 bin boş gümrük kaçağı makaron ve 230 adet sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.

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