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Bursa'da kaçak masör operasyonu: Aylık 50 bin liraya çalıştırılan 6 kadın yakalandı

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#Göçmen Kaçakçılığı#İnsan Ticareti#Kaçak Masör
Bursada kaçak masör operasyonu: Aylık 50 bin liraya çalıştırılan 6 kadın yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 11:08

Bursa'nın Nilüfer ve Osmangazi ilçelerindeki denetimlerde kaçak masörlük yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 6 kadın yakalandı. Kadınlar sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne sevk edildi.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesi ile kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Bu kapsamda Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde bulunan 8 umuma açık iş yeri ile 32 adreste eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde toplam 396 kişi sorgulandı. İş yerleri ve eklentilerinde 119 Türk çalışan ile 40 yabancı uyruklu kadın bulundu. Yapılan kontrollerde yabancı uyruklu kadınlardan 34’ünün yasal kalış hakkı ve çalışma izninin bulunduğu, 3’ünün vize ihlali nedeniyle yasal kalış hakkı ve çalışma izninin olmadığı, 3 kişinin ise çalışma izni ihlalinde bulunduğu tespit edildi. Denetim gerçekleştirilen bir iş yerinin de çalışma ruhsatı bulunmadığı belirlendi.

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AYLIK 50 BİN TL KARŞILIĞINDA KAÇAK OLARAK ÇALIŞIYORLARDI

Yürütülen araştırmalarda, yabancı uyruklu 6 kadının kişi başı aylık 50 bin TL karşılığında kaçak masör olarak çalıştırıldığı ortaya çıkarıldı. Vize ve çalışma izni ihlalinde bulunan 6 kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kadınları temin eden ve çalıştıran işletme sahipleri hakkında ise Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenlerince idari yaptırım uygulandı.

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