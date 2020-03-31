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AA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 20:55,Son Güncelleme:/

Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı

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Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı
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Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan üretimine yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde kaçak maske ve dezenfektan üretildiği yönünde ihbar aldı.

Bursada kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı
Harekete geçen ekipler, Şirinevler Mahallesi 99. Sokakta V.Y'ye ait iş yerinde 10 bin adet, Ortabağlar Mahallesi 8. Dilek Sokakta A.C. ve A.B'ye ait iş yerinde de 4 bin 500 adet maske ele geçirdi.

Bursada kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı

Bursada kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı
Ekipler, Alaaddinbey Mahallesi Atilla Tatveren Caddesi'nde O.Ö. ve F.Y'ye ait iş yerinde de yaklaşık 2 ton dezenfektan ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Bursada kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı


Bursada kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı

Bursada kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı

Bursada kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı
Kaçak üretilen maske ve dezenfektana el koyan ekipler operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliyi sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

 

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