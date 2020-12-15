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Gündem
Mehmet İNAN/ BURSA (DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 17:35 | Son Güncelleme:

Bursa'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

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Bursa'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
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BURSA'nın Kestel ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı, kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, sabah saatlerinde ilçedeki Aksu Deresi mevkisinde define aramak için kaçak kazı yapıldığına yönelik ihbar aldı. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M.G., Ö.M. ve E.A.'yı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullanılan 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 2 adet define aramak için kullanılan bakır çubuk, 4 adet kürek, 3 adet kazma, 1 adet makara sistemi, 2 adet balyoz ve kazı yapmakta kullanılan muhtelif malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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