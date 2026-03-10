Bursa’da kaçak hayvan ticareti denetimi: 2 papağan ve 1 yılana el konuldu

Haberin Devamı

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne gelen ihbar üzerine, Osmangazi ilçesinde bulunan bir iş yerinde papağan ve mısır yılanı ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

2 PAPAĞAN İLE 1 MISIR YILANINA EL KONULDU

Bunun üzerine DKMP Müdürlüğü personeli ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu adrese müşterek denetim gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde satışı yasak olan veya mevzuata aykırı şekilde bulundurulduğu belirlenen 2 papağan ile 1 mısır yılanına el konuldu.

HAYVANAT BAHÇESİ YETKİLİLERİNE TESLİM EDİLDİLER

El konulan hayvanların uzmanlar tarafından yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, koruma altına alınan canlılar Bursa Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili şahıslar hakkında mevzuat kapsamında idari işlem başlatıldı.