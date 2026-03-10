×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa’da kaçak hayvan ticareti denetimi: 2 papağan ve 1 yılana el konuldu

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Doğa Koruma#Hayvan Ticareti
Bursa’da kaçak hayvan ticareti denetimi: 2 papağan ve 1 yılana el konuldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2026 14:09

Bursa’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, satışı yasak olan veya mevzuata aykırı şekilde bulundurulan 2 papağan ile 1 mısır yılanına el koydu.

Haberin Devamı

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne gelen ihbar üzerine, Osmangazi ilçesinde bulunan bir iş yerinde papağan ve mısır yılanı ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

 

2 PAPAĞAN İLE 1 MISIR YILANINA EL KONULDU

Bunun üzerine DKMP Müdürlüğü personeli ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu adrese müşterek denetim gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde satışı yasak olan veya mevzuata aykırı şekilde bulundurulduğu belirlenen 2 papağan ile 1 mısır yılanına el konuldu.

 

HAYVANAT BAHÇESİ YETKİLİLERİNE TESLİM EDİLDİLER

El konulan hayvanların uzmanlar tarafından yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, koruma altına alınan canlılar Bursa Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili şahıslar hakkında mevzuat kapsamında idari işlem başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Doğa Koruma#Hayvan Ticareti

BAKMADAN GEÇME!