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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 11.06.2020 - 11:01,Son Güncelleme:

Bursa'da jandarma uygulamasında 42 sürücüye 20 bin lira ceza

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Bursa'da jandarma uygulamasında 42 sürücüye 20 bin lira ceza
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BURSA’da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 423 personel ile 'Türkiye Huzur ve Güven' uygulaması yaptı. Uygulamada 42 sürücüye toplam 20 bin 716 lira cezai işlem uygulanırken, 16 araç ise trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 'Türkiye Huzur ve Güven' uygulaması kapsamında 761 iş yeri, 7 bin 140 kişi ve 3 bin 183 aracı denetledi. Çalışmalar kapsamında bazı suçlardan aranan 28 şüpheli hakkında işlem başlatılırken bir zanlı gözaltına alındı. Uygulamada, durumundan şüphelendikleri araçları durduran ekipler, 42 sürücüye 20 bin 716 lira idari para cezası keserken 16 araç trafikten men edildi. Üzerlerinde arama kararı bulunan 2 araç ise otoparka çekildi.

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