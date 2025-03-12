Bursa’da İznik Gölü kıyısında sazlık yangını

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Yangın saat 20.30 sıralarında İznik ilçesine bağlı kırsal Boyalıca Köyü’nde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.

YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

5 itfaiye aracı ve 15 personelle müdahale edilen yangın, 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.