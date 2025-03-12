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Bursa’da İznik Gölü kıyısında sazlık yangını

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#Bursa#İznik Gölü#Yangın
Bursa’da İznik Gölü kıyısında sazlık yangını
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 02:27

Bursa’nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. 5 itfaiye aracı ve 15 personelle müdahale edilen yangın, 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Yangın saat 20.30 sıralarında İznik ilçesine bağlı kırsal Boyalıca Köyü’nde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.

YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

5 itfaiye aracı ve 15 personelle müdahale edilen yangın, 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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#Bursa#İznik Gölü#Yangın

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