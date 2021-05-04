Bursa'da işçi servisi kaza yaptı! Bir kişi hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Gemlik Serbest Bölge yolunda meydana geldi. Kent merkezinden ilçedeki bir fabrikaya işçi taşıyan İbrahim S. yönetimindeki 16 S 2837 servis midibüsü, kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak yan yola devrildi. Kazada, 3'ü ağır, 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

AĞIR YARALI İŞÇİ KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan 3 fabrika işçisinden İlknur Kaya (25), sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan 19 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara