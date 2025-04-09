×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da işçi servisi alt geçidin duvarı çarptı: 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Bursa#Servis
Bursada işçi servisi alt geçidin duvarı çarptı: 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 07:39

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü ile alt geçidin duvarına çarpan Fatih Keteci (43), araç içinde sıkışarak yaralandı.

Haberin Devamı

 

Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Bursa-Ankara kara yolu Eski Hal Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Fatih Keteci, idaresindeki 16 S 2136 plakalı işçi servisi minibüsü ile Kestel istikametine ilerlerken, direksiyon hakimiyetini yitirerek alt geçidin duvarına çarptı. Kazada, işçileri almaya gittiği öğrenilen Keteci araçta sıkışarak yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursada işçi servisi alt geçidin duvarı çarptı: 1 yaralı

Yaralı şoför, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri Keteci'yi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Haberin Devamı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Bursa#Servis

BAKMADAN GEÇME!