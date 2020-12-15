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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 13:22 | Son Güncelleme:

Bursa'da iş yeri hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti

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Bursa'da iş yeri hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti
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BURSA’da koronavirüs tedavisi gören iş yeri hekimi Cumhur Toker (82), yaşamını yitirdi.

Bursa’da Covid-19 teşhisinin ardından, özel hastanede bir süredir tedavi gören iş yeri hekimi Dr. Cumhur Toker, dün hayatını kaybetti. Bursa Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, “Bursa’da iş yeri hekimi olarak görev yapan üyemiz Dr. Cumhur Toker’i Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

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