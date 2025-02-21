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Bursa'da iş merkezinde yangın: 1 kişinin cansız bedeni bulundu

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#Bursa#Yangın#İş Merkezi
Bursada iş merkezinde yangın: 1 kişinin cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 06:55

Bursa'da 6 katlı iş merkezinin 2'nci katında çıkan yangında, Sinem Ablay (40) hayatını kaybetti.

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Yangın, saat 04.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Ahmetpaşa Mahallesi Fevziçakmak Caddesi'nde bulunan, 6 katlı iş merkezinin sigorta şirketi olarak kullanılan 2'inci katında çıktı. Binadan yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği iş yerine giren itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ederken, içeride Sinem Ablay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, ilk belirlemelere göre yangının fişe takılı olan yazıcıdan çıktığı öğrenildi.

Ablay'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursada iş merkezinde yangın: 1 kişinin cansız bedeni bulundu

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#Bursa#Yangın#İş Merkezi

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