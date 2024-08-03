Bursa’da insansı robot üretildi

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Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BTÜ Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce yapay zekâ destekli insansı sosyal robot projesi yürütüldü. Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nden proje yürütücüsü öğretim üyesi Dr. Nurettin Gökhan Adar ve yardımcı araştırmacı Dr. Mustafa Özden tarafından geliştirilen robotun tasarım, imalat ve yazılım iş paketleri için Mekatronik, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden ekip oluşturuldu. Geçen şubat ayında çalışmalarına başlanan, birinci fazı tamamlanan projeyle geliştirilen ve ‘Moria’ adı verilen robot insanlarla iletişim kurabilme, soruları yanıtlama, yüz tanıma, kişi tanıma ve yüz takibi gibi önemli fonksiyonları gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler, robot üzerinde çeşitli tezler, projeler ve araştırmalar yürüterek hem teorik bilgilerini uygulamalı pekiştirme hem de robotik ve yapay zekâ alanlarında yenilikçi çözümler geliştirme fırsatı buluyor.

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SOSYAL VE DOĞAL

Robotta insanlarla daha doğal ve etkili şekilde iletişim kurabilme kabiliyeti sağladıklarını belirten Adar, “Projemizin her aşamasında, YÖK tarafından ‘robotlar ve akıllı sistemler’ alanında uzmanlaşan üniversite olarak belirlenen BTÜ’nün yetkinliğini ve mühendislik gücünü ortaya koyan robot, yapay zekâ desteği ile donatıldı. Akademik anlamda Türkiye’de öncü olma özelliğini taşıyan robot, mühendislik alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Gelecekte sosyal robotların kullanım alanlarının genişlemesine yönelik önemli bir potansiyel barındırıyor” dedi.