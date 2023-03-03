Bursa'da inşaatta iskeleden düşen işçi, doğum gününde yaşamını yitirdi

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Olay, 28 Şubat'ta Lalaşahin Mahallesi Aralık Yolu'ndaki 3 katlı bina inşaatında meydana geldi. İnşaat işçisi Yılmaz Şahin, 3’üncü kata kurulan iskeleden düşerek ağır yaralandı.
Ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şahin, dün akşam yaşamını yitirdi. Doğum gününde yaşamını yitirdiği öğrenilen 4 çocuk babası Yılmaz Şahin, bugün düştüğü inşaatın karşısında bulunan, Yeni Lalaşahin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (DHA)