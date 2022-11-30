Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da inanılmaz kurtuluş: Aracın altında kalıyordu...

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Bursa#Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 10:24

Bursa'da ticari araç ile otomobilin çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. O sırada yolda yürüyen bir kişi ise devrilen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Haberin Devamı

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari araç ile bir otomobil caddelerin kesişim noktasında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ticari araç devrilirken, o sırada yolda yürüyen bir kişi ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çevredeki vatandaşlar sürücülerin yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüler tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursada inanılmaz kurtuluş: Aracın altında kalıyordu...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Bursa#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!

İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı

İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı?

#2022 Dünya Kupası
Film gibi bir hikâye... Henüz 21 aylık bir bebekken kaçırıldı, tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu

Film gibi bir hikâye... Henüz 21 aylık bir bebekken kaçırıldı, tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu!

#Melissa Highsmith
Louis Van Gaal | Bir futbol bilgesinin son tangosu: Hastalığını oyuncularından gizledi, şimdi gözü kupada

Louis Van Gaal | Bir futbol bilgesinin son tangosu: Hastalığını oyuncularından gizledi, şimdi gözü kupada!

#2022 Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı

İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı?

#2022 Dünya Kupası
Film gibi bir hikâye... Henüz 21 aylık bir bebekken kaçırıldı, tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu

Film gibi bir hikâye... Henüz 21 aylık bir bebekken kaçırıldı, tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu!

#Melissa Highsmith
Louis Van Gaal | Bir futbol bilgesinin son tangosu: Hastalığını oyuncularından gizledi, şimdi gözü kupada

Louis Van Gaal | Bir futbol bilgesinin son tangosu: Hastalığını oyuncularından gizledi, şimdi gözü kupada!

#2022 Dünya Kupası