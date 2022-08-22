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Bursa'da inanılmaz görüntü! Park halindeyken kayan minibüsü böyle tuttular

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#Minibüs#Park#Bursa
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 16:08

Bursa’da VIP minibüs park halindeyken harekete geçti. Sürücüsü altında kalmaktan takla atarak ve sürünerek kurtuldu. Minibüsten inme aşamasındaki kadınlar da banketten düşüp takla atacak aracı tutup kazayı önledi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, eşya indirmek için bagajı açtığında el freni çekilmeyen VIP minibüsü park etti.

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SON ANDA DURDURULDU

Sürücünün bagajdan eşya alacağı esnada VIP minibüsünün harekete geçti. Sürücü takla atıp sürünerek minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Yaklaşık 1 metreden yuvarlanıp takla atması muhtemel minibüs de yolcu kadınlar tarafından son anda müdahale edilerek durduruldu.

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Mahalle sakinleri de kısa sürede yardıma koştu. Minibüsün çarptığı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursada inanılmaz görüntü Park halindeyken kayan minibüsü böyle tuttular

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FACİADAN DÖNÜLDÜ

Olaya şahit olan mahalle sakinleri olayı anlatırken, muhtemel bir faciadan dönüldüğünü ifade ettiler.

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#Minibüs#Park#Bursa

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