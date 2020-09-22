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Yavuz YILMAZ/DHA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 18:01 | Son Güncelleme:

Bursa'da inanılmaz anlar! Onlarca kişi böyle yardım etti

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Bursa'da inanılmaz anlar! Onlarca kişi böyle yardım etti
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BURSA’da mobilya fabrikasının en üst katında yangın çıktı. İtfaiye araçlarının geçişini engelleyen 3 araç, onlarca kişi tarafından çekildi. İtfaiye ekiplerince bir saatlik çalışmayla söndürülen yangını, çevredekiler maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadan izledi.

Yangın, saat 16:30 sularında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokak’ta meydana geldi. 4 katlı mobilya fabrikasının en üst katındaki döşeme bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çalışanlar fabrikadan tahliye edildi. Çevredeki vatandaşlar ise yangını sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan izledi. 

Bursada inanılmaz anlar Onlarca kişi böyle yardım etti

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçları, fabrikanın bulunduğu sokakta park halinde bulunan 3 araç sebebiyle sokağa giremedi. Sahibine ulaşılamayan araçlar, onlarca kişi tarafından çekildi. Araçların çekilmesinin ardından mobilya fabrikasına ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Mobilya fabrikasını alevler sardıBursa’da mobilya fabrikasının koltuk imalatı bölümünde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevler yükseldi. Alevlerden kaçanlar, korona virüsü hiçe sayarak film gibi yangını izledi.
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Bursada inanılmaz anlar Onlarca kişi böyle yardım etti


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